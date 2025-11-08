الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

لافروف يدلي بتصريح بشأن تجربة نووية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
8 نوفمبر 2025 21:45

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، اليوم السبت، إن العمل جار على تنفيذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بإعداد مقترحات بشأن اختبار نووي روسي محتمل.
وأضاف الوزير أن روسيا لم تتلق أي توضيح من الولايات المتحدة حول أمر الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي للجيش الأميركي باستئناف التجارب النووية.
وأمر الرئيس الأميركي، الجيش الأسبوع الماضي باستئناف عملية اختبار أسلحة نووية فورا. لكنه لم يوضح ما إذا كان يقصد اختبار إطلاق صواريخ ذات قدرة نووية أم استئناف التجارب التي تنطوي على تفجيرات نووية.
وتعد روسيا أكبر قوة نووية في العالم، إذ تمتلك حاليا، وفقا لحملة القضاء على الأسلحة النووية (ICAN)، أكبر عدد من الرؤوس النووية المؤكدة، بأكثر من 5500 رأس، في حين تمتلك الولايات المتحدة 5044 رأسا نوويا.

المصدر: وكالات
