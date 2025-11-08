الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس بوليفيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية

رودريغو باز رئيس بوليفيا المنتخب يلقي كلمة خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية
8 نوفمبر 2025 22:09

أدى الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز، اليمين الدستورية، اليوم السبت، ما يطوي حقبة حكم اشتراكي استمر عشرين عاما.
وقال، بعيد أداء القسم، إن "بوليفيا لن تكون معزولة... ولن تكون خاضعة لأيديولوجيات عفا عليها الزمن، وبالتأكيد لن تدير ظهرها للعالم".
وشدّد على أن "بوليفيا تعود إلى العالم، والعالم يعود إلى بوليفيا"، مشيرا إلى حضور أكثر من 70 وفدا دوليا مراسم أدائه اليمين.
ومن أبرز الحاضرين، رؤساء الأرجنتين خافيير ميلي وتشيلي غابرييل بوريتش والأوروغواي ياماندو أورسي ونائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو.
وسبق أن أعلن باز، المنتمي إلى يمين الوسط، نيّته دفع البلاد قدما نحو الانفتاح على العالم، مع إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعدما قطعها في العام 2008 الرئيس الأسبق إيفو موراليس.
لدى دخول الرئيس الجديد، البالغ 58 عاما القصر التشريعي في لاباز، صفّق الحاضرون وقوفا وبينهم نواب ومدعوون.
انتخب باز، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي المسيحي، في أكتوبر الماضي ليرث أزمة اقتصادية هي الأسوأ في بوليفيا منذ 40 عاما، وسط نقص حاد في الدولار والوقود.
تعهّد باز بخفض دعم الوقود بأكثر من النصف وإطلاق برنامج بعنوان "الرأسمالية للجميع"، يتمحور حول اللامركزية وتبسيط الإجراءات الإدارية وخفض الضرائب.

أخبار ذات صلة
رئيسة تنزانيا تؤدي اليمين خلال مراسم تنصيبها
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رودريغو باز بيريرا بفوزه في الانتخابات الرئاسية
المصدر: وكالات
بوليفيا
اليمين الدستورية
الرئيس المنتخب
رودريغو باز
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©