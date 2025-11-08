الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوريا.. مقتل 647 مدنياً بانفجار مخلفات الحرب

الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديداً مستمراً لحياة السوريين ( أ ف ب)
9 نوفمبر 2025 01:15

دمشق (وكالات) 

لقي647 مدنياً سورياً حتفهم نتيجة انفجار مخلفات الحرب منذ سقوط النظام السابق، وحتى أمس وفق تقرير حقوقي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير، إن من بين القتلي 185 طفلاً و42 سيدة، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى موزعة على مناطق مختلفة في البلاد. 
 ووفق المرصد، تعكس هذه الحصيلة استمرار تأثير النزاع على المدنيين رغم انتهاء العمليات العسكرية الكبرى، مما يشكل خطراً يومياً بشكل يهدد النسيج الاجتماعي والأمن الإنساني في البلاد. ودعا المرصد لتنفيذ برامج إزالة الألغام والمخلفات المتفجرة، وتعزيز التدابير الوقائية لحماية المدنيين، إلى جانب جهود توعية المجتمع حول مخاطر هذه المواد، مشيراً إلى أن السنوات السابقة خلفت مخزوناً هائلاً من الأجسام والذخائر غير المنفجرة، والتي تشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، الذين كانوا الأكثر تضرراً من هذه الحوادث. 
وفي سياق آخر، شهد شهر أكتوبر الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طلبات اللجوء الأولية المرفوضة التي قدمها سوريون في ألمانيا مقارنة بالأشهر السابقة. وبحسب بيانات المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين، تم خلال الشهر الماضي رفض 1906 طلبات لجوء أولية، في حين لم يتجاوز عدد الطلبات المرفوضة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 163 طلباً فقط. وفي مطلع ديسمبر الماضي، علق المكتب معظم قراراته المتعلقة بطلبات السوريين، مبرراً ذلك بالتطورات المتسارعة في سوريا عقب سقوط النظام السابق. 
 ومع ذلك، استمرت القرارات الشكلية، مثل تحديد أن دولة أوروبية أخرى هي المسؤولة عن معالجة الطلب. كما استمر المكتب في اتخاذ قرارات بشأن طلبات مقدمة من مرتكبي جرائم ومصنفين كخطرين أمنياً، وهم أشخاص تعتبرهم السلطات الأمنية قادرين على ارتكاب جرائم جسيمة تصل إلى تنفيذ هجمات إرهابية. وقال: «أصدر المكتب في حالات فردية مبررة قرارات رفض كاملة بحق سوريين»، مشيراً إلى أن المحاكم تؤيد موقفه. 
 وأضاف المكتب: «تظهر الأحكام القضائية الأخيرة توجها حذراً نحو رفض الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض، وتؤكد الأحكام القضائية الحالية، المتوافقة مع الرأي القانوني للمكتب، أن الوضع المتغير في سوريا لا يبرر في جميع الحالات فرض حظر على الترحيل، لا سيما بالنسبة للرجال الشباب الأصحاء».

أسباب فردية
منذ نهاية سبتمبر الماضي عاد المكتب إلى البت في ملفات الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم، مضيفاً: «حتى في هذه الحالات، ووفقاً لمعلومات الموطن الأصلي والأحكام القضائية السابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة إذا لم تقدم أسباب فردية بشأن التعرض للاضطهاد».

أخبار ذات صلة
سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا داعش
عطل في طائرة وزير الخارجية الألماني يؤجل زيارته إلى كولومبيا
دمشق
سوريا
الألغام
اللجوء
ألمانيا
الهجرة
اللاجئين
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©