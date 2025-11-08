الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسرائيل تواصل عمليات النسف والقصف بعدة مناطق بغزة

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
9 نوفمبر 2025 01:15

غزة (وكالات) 

قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي صباح أمس، مناطق شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما لم تتوقف عمليات النسف بعدة مناطق بالقطاع، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ29.
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية، أمس بأن الطيران الإسرائيلي شن 3 غارات جوية على شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وجاء القصف وسط تحليق منخفض للطيران المسير في أجواء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما شهدت مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس، عمليات نسف ضخمة. وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وقال مسعفون في قطاع غزة، إن فلسطينيا قتل بنيران إسرائيلية وأصيب آخر.

 

واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
