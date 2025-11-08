الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة

أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
9 نوفمبر 2025 01:16

شعبان بلال (رفح)

أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سليم عويس، أن قطاع التعليم في غزة تعرض لانهيار غير مسبوق نتيجة الحرب التي استمرت على مدى عامين، مما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الأطفال من حقهم الأساسي في التعلم.
 وأضاف عويس في تصريح لـ«الاتحاد»: أن عدد الهجمات التي تعرضت لها المرافق التعليمية في الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2025 بلغ نحو 208 هجمات، مما تسبب في تضرر أكثر من 95% من المدارس، ويحتاج نحو 88.5% منها إلى إعادة بناء كاملة أو إصلاحات كبرى. وأشار إلى أنه في ظل هذه الأوضاع الكارثية، لا يمكن المبالغة في أهمية استعادة التعليم خلال المرحلة المبكرة من جهود التعافي، لا سيما بعد عامين من الانقطاع، مشدداً على أن العودة إلى التعليم السليم تشكل أساساً للشفاء والأمل والتماسك الاجتماعي على المدى الطويل.
وذكر عويس أنه خلال فترة الحرب، نجحت «اليونيسف» في إعادة أكثر من 100 ألف طفل إلى التعلم الوجاهي في صفوف مؤقتة، وقدمت الدعم الأساسي لأكثر من 178 ألف طفل في مجالات القراءة والكتابة والحساب ضمن مساحات تعلم مؤقتة. ومع ذلك، يبقى هذا الدعم غير كافٍ أمام الحاجة الهائلة لإعادة جميع الأطفال في سن الدراسة البالغ عددهم نحو 638 ألف طفل إلى التعليم الآمن والشامل.
ونوه بأن «اليونيسف» تعمل وشركاؤها في قطاع التعليم على توسيع نطاق الصفوف الدراسية شبه الدائمة وإصلاح المدارس المتضررة، إلى جانب التحضير لإعادة بناء مدارس شاملة توفر تحت سقف واحد خدمات متكاملة تشمل مياه الشرب الآمنة، وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وحماية الطفل، بما يعزز التعافي والسلامة النفسية لكل طفل.
وأوضح المتحدث باسم «اليونيسف» أن التعافي التعليمي لا يمكن أن يتحقق من دون تأمين بيئة تعليمية آمنة، وهو ما يتطلب إزالة مخلفات الحرب، وضمان دخول المواد التعليمية والمستلزمات الضرورية، بما في ذلك حقيبة المدرسة الشاملة للأطفال ذوي الإعاقة والأدوات المساندة التي لا يزال دخولها مقيداً.

العودة للتعلم
وأفاد عويس بأن جميع أطفال غزة الذين تلتقيهم فرق «اليونيسف» يعبّرون بوضوح عن شوقهم العميق للعودة إلى التعلم، مؤكداً أن استعادة التعليم ليس فقط خطوة نحو بناء مستقبل أفضل، بل أيضاً خطوة نحو استعادة الأمان والكرامة والطفولة لكل طفل في غزة.

أخبار ذات صلة
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليونيسف
الأمم المتحدة
الأطفال
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
إسرائيل
التعليم
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©