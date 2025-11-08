سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا داعش

قال نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، إن دمشق تنفذ عمليات استباقية على مستوى البلاد ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف لقناة "الإخبارية" التلفزيونية الحكومية أن قوات الأمن السورية نفذت 61 مداهمة وألقت القبض على 71 فردا وصادرت متفجرات وأسلحة.

وأوضح المتحدث أن "جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية التقطوا معلومات تفيد بأن هناك نية للتنظيم بتفعيل عمليات جديدة... لذلك، قامت القوى والأجهزة الأمنية بعملية استباقية لتحييد هذا الخطر".

وأضاف "هذه العملية اشتملت على 61 عملية دهم في مختلف المحافظات السورية؛ في حلب، في إدلب، في حماة وحمص ودير الزور والبادية، وأيضا الرقة ودمشق وريفها... وكان هناك حوالي 71 عملية اعتقال، وأيضا مداهمة لمخازن الذخيرة والسلاح وعدد من الأوكار التي تحوي متفجرات".

وتأتي المداهمات قبيل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف.