الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أمواج عاتية تضرب جزيرة تينيريفي الإسبانية

أرشيفية
9 نوفمبر 2025 11:18

توفيت امرأة وأصيب 15 شخصاً آخرين عندما ضربت موجتان عملاقتان جزيرة تينيريفي الإسبانية، بحسب ما ذكرته السلطات الإقليمية يوم السبت.

ووفقاً للمكتب الصحفي للحكومة الإقليمية، كانت مدينة بويرتو دي لا كروز الساحلية على الساحل الشمالي للجزيرة الأكثر تضرراً، حيث جرفت الأمواج عشرة أشخاص إلى المياه.

وتقع تينيريفي في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، وهي جزء من جزر الكناري الإسبانية. 

وتصدر وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية بانتظام تحذيرات من مثل هذه الأمواج، على الرغم من تحذير السلطات من احتمال وصول أمواج عالية فجأة ودون سابق إنذار. 

المصدر: وكالات
إسبانيا
أمواج
