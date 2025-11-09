الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إغلاق الحكومة الأميركية يدخل يومه الأربعين

إغلاق الحكومة الأميركية يدخل يومه الأربعين
9 نوفمبر 2025 11:26

دخل إغلاق الحكومة الأميركية يومه الأربعين اليوم الأحد، حتى مع استمرار بقاء أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن من أجل جلسة شاقة في عطلة نهاية الأسبوع على أمل إيجاد نهاية لصراع التمويل الذي عطل الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، وهدد المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين، وتسبب في عدم دفع رواتب الموظفين الاتحاديين.

ولم يظهر مجلس الشيوخ حتى الآن سوى القليل من علامات التقدم خلال عطلة نهاية أسبوع التي يمكن أن تكون حاسمة في معركة الإغلاق.

ويأمل القادة الجمهوريون في إجراء تصويتات على حزمة جديدة من مشاريع القوانين التي من شأنها إعادة فتح الحكومة حتى يناير المقبل مع الموافقة أيضاً على تمويل لمدة عام كامل لعدة أجزاء من الحكومة.

أخبار ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي
وزير أميركي يحذّر من تباطؤ الحركة الجوية مع تواصل الإغلاق

لكن الدعم الديمقراطي اللازم لهذا الجهد لايزال بعيد المنال.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الجمهوري من ساوث داكوتا، يوم السبت: "يفصلنا حفنة من الأصوات فقط" من تمرير مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة. 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة الأميركية
الإغلاق الحكومي
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©