الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليابان تسجل موجات تسونامي بعد زلزال عنيف

موجة تضرب الشاطئ
9 نوفمبر 2025 18:28

أعلنت اليابان، اليوم الأحد، أن موجات تسونامي صغيرة ضربت ساحلها المطل على شمال المحيط الهادئ بعد زلزال في البحر بقوة 6,9 درجات.
وضربت أولى موجات تسونامي عند الساعة 17,37 (08,37 ت غ) لكنها كانت صغيرة جدا إلى حد أن هيئة الأرصاد اليابانية قالت إنها لم تتمكن من قياس حجمها.
إلى ذلك، أفادت موانئ في كوجي وأوفوناتو بوصول موجات وصل ارتفاع بعضها إلى عشرين سنتيمترا، في حين بلغت موجات أصغر موانئ في إيواته، بحسب ما أوردت هيئة الأرصاد الجوية.
ووقع الزلزال قرابة الساعة 17,03 (08,03 ت غ) في البحر قبالة إيواته، بحسب هيئة الأرصاد التي حددت قوته بداية عند 6,7 درجات، وعدّلتها لاحقا إلى 6,9.
من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات.
ودفعت الهزة هيئة الأرصاد اليابانية إلى إصدار تحذير من تسونامي، تمّ رفعه قرابة الثامنة مساء (11,00 ت غ).
وأعقبت الزلزال الأول هزّات ارتدادية راوحت قوتها ما بين 5,3 و6,3 درجات، وفق الهيئة.
وضربت المنطقة ذاتها ستة زلازل في البحر، صباح اليوم الأحد، راوحت قوتها ما بين 4,8 و5,8 درجات، لم يكد السكان يشعرون بها في البر ولم تتسبب بصدور أي تحذيرات من تسونامي.

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب "تايوان الصينية"
قتلى وجرحى إثر تسونامي ضرب جزرا في إسبانيا
المصدر: آ ف ب
زلزال
اليابان
موجات مد
تسونامي
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©