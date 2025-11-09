الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى إثر تسونامي ضرب جزرا في إسبانيا

قتلى وجرحى إثر تسونامي ضرب جزرا في إسبانيا
9 نوفمبر 2025 21:13

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في جزر الكناري الإسبانية بعدما جرفتهم أمواج قوية إلى مياه المحيط الأطلسي خلال موجة مد عاتية، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الأحد.
وأفادت خدمات الطوارئ بأن 15 شخصا آخرين أصيبوا في أربع حوادث منفصلة على سواحل جزيرة "تينيريفه" يوم أمس السبت.
وذكرت الخدمات أن رجلا وامرأة لقيا حتفهما وأصيب عدد من الأشخاص بعد أن سحبتهم الأمواج القوية إلى البحر في بلديات لا جوانتشا وبويرتو دي لا كروث وسانتا كروث دي تينيريفه، فيما عثر على رجل ثالث ميتا طافيا في البحر قرب أحد شواطئ بلدية جراناديا.
كانت السلطات قد حذرت السكان من موجة مد ورياح قوية، ونصحتهم بعدم السير في الممرات الساحلية وتجنب تعريض أنفسهم للخطر من خلال التقاط الصور ومقاطع الفيديو للأمواج العاتية. 

