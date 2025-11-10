الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في سان فرانسيسكو

أرشيفية
10 نوفمبر 2025 09:11

تجري الشرطة الأميركية تحقيقات يوم الأحد بعد إصابة خمسة أشخاص، أحدهم بجروح خطيرة، في حادث إطلاق نار وقع في نهاية الأسبوع خارج "سوبر ماركت" في سان فرانسيسكو، بحسب ما أفادت به السلطات.

ووفقاً لإدارة الشرطة بالمدينة، عثر الضباط الذين استجابوا لتقارير عن إطلاق نار حوالي الساعة 9 مساء يوم السبت على ضحايا متعددين بالقرب من المتجر. وقالت الشرطة في بيان إنه تم نقل رجل مصاب بجروح تهدد حياته وأربعة قصر مصابين بجروح غير مهددة للحياة إلى المستشفى على وجه السرعة.

ولم يجر اعتقال أي شخص، ولم يكشف المحققون على الفور عن معلومات بشأن المشتبه به. وحث المحققون الشهود أو أي شخص لديه معلومات على الاتصال بقسم الشرطة. 

المصدر: وكالات
سان فرانسيسكو
إطلاق نار
