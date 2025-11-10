قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة في نيودلهي

قتل ثمانية أشخاص على الاقل وأصيب 19 آخرون إثر انفجار سيارة في وسط العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الاثنين، وفق ما أفاد به نائب رئيس جهاز الإطفاء في نيودلهي.

ونقل ايه كاي مالك عن إدارة مستشفى يقع في جوار مكان الانفجار أن "ثمانية أشخاص قتلوا حتى الآن وأصيب 19".

وأعلن مفوض شرطة نيودلهي ساتيش غولشا للصحافيين أن "الانفجار وقع عند الساعة 6,52 مساء (13,22 ت غ)، حين توقفت سيارة بطيئة الحركة عند إشارة مرور حمراء، فانفجرت، ما أدى إلى تضرر سيارات مجاورة".

وشاهد صحفيون مصابين يُنقلون إلى المستشفى بعد الانفجار.

وأشارت الشرطة إلى أن فرق الأدلة الجنائية ومكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في المكان.