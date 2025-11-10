الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة في نيودلهي

الشرطة وفرق الطوارئ تتفقد مكان الانفجار في نيودلهي
10 نوفمبر 2025 20:33

قتل ثمانية أشخاص على الاقل وأصيب 19 آخرون إثر انفجار سيارة في وسط العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الاثنين، وفق ما أفاد به نائب رئيس جهاز الإطفاء في نيودلهي.
ونقل ايه كاي مالك عن إدارة مستشفى يقع في جوار مكان الانفجار أن "ثمانية أشخاص قتلوا حتى الآن وأصيب 19".
وأعلن مفوض شرطة نيودلهي ساتيش غولشا للصحافيين أن "الانفجار وقع عند الساعة 6,52 مساء (13,22 ت غ)، حين توقفت سيارة بطيئة الحركة عند إشارة مرور حمراء، فانفجرت، ما أدى إلى تضرر سيارات مجاورة".
وشاهد صحفيون مصابين يُنقلون إلى المستشفى بعد الانفجار.
وأشارت الشرطة إلى أن فرق الأدلة الجنائية ومكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في المكان.

أخبار ذات صلة
مشكلة فنية تؤخر الرحلات في مطار دلهي بالهند
فليتوود يحصد «اللقب الثامن» في «جولة دي بي ورلد»
المصدر: وكالات
نيودلهي
انفجار سيارة
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©