الأخبار العالمية

المصريون ينتخبون أعضاء مجلس النواب

المصريون ينتخبون أعضاء مجلس النواب
10 نوفمبر 2025 20:50

أدلى المصريون بأصواتهم، اليوم الاثنين، في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.
وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم في هذه المرحلة بالسفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم يومي الجمعة والسبت.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى نحو 35 مليونا.
وحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المصريين على المشاركة في الانتخابات بعدما أدلى بصوته صباحا في أحد مراكز الاقتراع بمحافظة الجيزة.
وقال "بإتمام هذا الاستحقاق الدستوري، سيكون تشكيل غرفتي البرلمان المصري قد اكتمل، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني، ومواصلة مسيرة التعاون الفاعل بين الحكومة والبرلمان".
تأتي انتخابات مجلس النواب بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس.
ويخضع التصويت في الانتخابات، التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات، للإشراف القضائي الكامل.
وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة، في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم "مجريات العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر".
وأضاف "الكثافات المتواجدة في بعض المحافظات يتم التغلب عليها بتنظيمها".
تشمل المرحلة الأولى للانتخابات محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والوادي الجديد وبني سويف والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والبحيرة.
وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 21 و22 نوفمبر في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة.

