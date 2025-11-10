ترامب يلتقي الرئيس السوري في البيت الأبيض

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين في البيت الأبيض، نظيره السوري أحمد الشرع.

قالت الرئاسة السورية الشرع بحث مع الرئيس الأميركي سبل تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية.

وقال البيت الأبيض، في بيان في وقت سابق، إن "الرئيس السوري وصل إلى البيت الأبيض (...) كذلك، بدأ الاجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع".

ويعد الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ الاستقلال عام 1946.

التقى الرئيس الشرع، ترامب أول مرة في السعودية أثناء جولة إقليمية كان الرئيس الأميركي يقوم بها في المنطقة في مايو الماضي.

وبعد وصوله إلى واشنطن، اجتمع الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لبحث إمكانية مساعدة سوريا بعد سنوات من الحرب، ومع ممثلين عن منظمات سورية.

وأعلن توم باراك المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، في وقت سابق هذا الشهر، أن الشرع قد يوقّع اتفاقا الاثنين للانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي.