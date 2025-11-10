انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف بشأن المناخ في البرازيل

بدأ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 30) في البرازيل، اليوم الاثنين، حيث دعا المسؤول عن المناخ في الأمم المتحدة الدول إلى التعاون بدلا من الصراع على الأولويات.

وتوسطت البرازيل، الدولة المضيفة، في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال المؤتمر الذي سيستمر أسبوعين في مدينة بيليم بمنطقة الأمازون.

وقال سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أمام مندوبي أكثر من 190 دولة "مهمتكم هنا، في كوب 30، ليست محاربة بعضكم البعض، مهمتكم هي مكافحة أزمة المناخ هذه سويا".

وأضاف أن محادثات المناخ، التي ترعاها الأمم المتحدة، منذ ثلاثة عقود ساهمت في تغيير المسار المتوقع للاحترار واتجاهه نحو الانخفاض "بفضل ما تم الاتفاق عليه في قاعات مثل هذه، سنت الحكومات تشريعات واستجابت الأسواق. لكنني لا أبالغ، ما زال أمامنا عمل كثير".

وحذر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من محاولات طمس مخاطر تغير المناخ.

وسينضم إلى الدول قادة من مجتمعات السكان الأصليين، الذين وصلوا مساء أمس الأحد بالقارب، بعد أن قطعوا حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر من الأنديز إلى الساحل البرازيلي.

ويطالبون بأن يكون لهم حق المشاركة بالرأي وفي القرارات بشأن كيفية إدارة مناطقهم في ظل تفاقم تغير المناخ وتوسع صناعات مثل التعدين وقطع الأشجار والتنقيب في مناطق الغابات.

وقال بابلو إينوما فلوريس من قادة السكان الأصليين في بيرو "نريد أن نتأكد من أنهم لن يستمروا في إطلاق الوعود، وأنهم سيبدأون حقا في الحماية، لأننا... من نعاني من آثار تغير المناخ".