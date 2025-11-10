200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا

كانو (وكالات)

أودت مواجهات بين مجموعات إرهابية متحاربة في شمال شرق نيجيريا بحياة نحو 200 شخص في منطقة بحيرة تشاد، بحسب ما أفاد مصدر استخباري أمس. واندلعت المعارك بين عناصر بوكو حرام وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا في دوغون تشيكو على ضفاف بحيرة تشاد أمس الأول، بحسب المصادر.

وقال باباكورا كولو، من ميليشيا تدعم الجيش النيجيري: «من الحصيلة التي حصلنا عليها، قُتل حوالى 200 إرهابي من تنظيم داعش في غرب أفريقيا في القتال».

كما أكد عنصر سابق في بوكو حرام وأعلن تخليه عن العنف، أن حوالى 300 مقاتل من تنظيم داعش في غرب أفريقيا قتلوا في المواجهات، فيما صودرت العديد من أسلحتهم.

وذكر مصدر استخباراتي نيجيري يعمل في المنطقة، بأنه يتابع تداعيات المواجهات التي قدّر بأنها أودت بأكثر من 150 شخصاً، مضيفاً، نحن على علم بالقتال الذي يمثّل نبأ جيداً بالنسبة لنا.

وتخوض بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا معارك للسيطرة على أراض منذ انقسمت المجموعتان عام 2016 بسبب خلافات فكرية، فيما تركّزت معظم المعارك في محيط بحيرة تشاد.