الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت

موسكو (وكالات)

أكد الكرملين، أمس، أنه يريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن لكن جهود حل الأزمة تعثرت. وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بذلك رداً على تصريح أدلى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضي، قال فيه: «أعتقد أننا متفقون على أن الحرب ستنتهي في المستقبل غير البعيد» وذلك خلال اجتماع مع رئيس وزراء المجر.

وأعاد بيسكوف، في إفادة صحفية، التأكيد على موقف الكرملين المتمثل في أن الحرب يمكن أن تنتهي بمجرد أن تحقق روسيا أهدافها، مع تفضيل تحقيق ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وقال: «لكن الأمر معلق حالياً، والأوضاع تتسم بالجمود، وهذا ليس بسببنا» وألقى بمسؤولية ذلك على أوكرانيا. وترفض أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون اتهامات موسكو بإعاقة جهود السلام.

وأكد بيسكوف أن الأوروبيين يعتقدون أن بإمكان أوكرانيا الانتصار في الحرب وضمان مصالحها بالوسائل العسكرية. وأضاف: هذا أكبر وهم غرق فيه نظام كييف، الوضع على الجبهة يشير إلى عكس ذلك، مشدداً على أن الحرب لن تنتهي إلا عندما تحقق روسيا أهدافها التي حددتها في البداية.

ميدانياً، أعلنت روسيا أمس، أنها سيطرت على ثلاث قرى جديدة في شرق أوكرانيا، معتبرة أن الاعتقاد بإمكانية انتصار أوكرانيا في الحرب هو مجرّد وهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش استولى على قريتي سلودكي ونوفه في زابوريجيا، وقرية غناتيفكا في دونيتسك.

وتواصل الفرق الأوكرانية جهودها الحثيثة لإصلاح الأضرار الناجمة عن هجمات روسية هي من الأعنف على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، وفق ما أكّد الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأطلقت موسكو التي كثّفت هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، مئات المسيّرات ضد منشآت للطاقة في أنحاء البلاد السبت الماضي.

وأعلن زيلينسكي، في خطابه المسائي، أن فرق الإصلاح تعمل بشكل متواصل تقريباً في معظم المناطق، مضيفاً أن جهود إعادة التشغيل تتواصل ورغم صعوبة الوضع، يشارك آلاف الأشخاص في جهود إصلاح الأضرار، الوضع بالغ الصعوبة في منطقتي خاركيف وسومي بشمال الشرق، وكذلك في منطقة بولتافا بوسط البلاد. وقال وزير إعادة الإعمار، أوليكسي كوليبا، إن نحو 100 ألف مشترك كانوا محرومين من الكهرباء والمياه والتدفئة في منطقة خاركيف.

بدوره، قال نائب وزير الطاقة، أرتيم نيكراسوف: إن موسكو غيرت أساليبها، وبدأت تشن هجمات متزامنة على محطات توليد الطاقة وأنظمة نقلها وتوزيعها، مضيفاً، هذا الأمر يعقّد عملية إعادة تشغيل إمدادات الكهرباء الطبيعية والتشغيل العادي لنظام الطاقة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومرافق الغاز والطاقة التي تدعم عملياتها.

وترد أوكرانيا بشن ضربات على منشآت الطاقة والنفط الروسية.

وأدت ضربات أوكرانية على بنى تحتية روسية إلى انقطاع التيار عن أكثر من 20 ألف شخص في المناطق المحاذية لأوكرانيا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية. وقال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إنّ شبكات الكهرباء والتدفئة تعرّضت لأضرار جسيمة، في مدينة بيلغورود، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه بعد وابل من الضربات الأوكرانية التي تركت أكثر من 20 ألفاً من السكان من دون كهرباء حسبما ذكر غلادكوف على تلغرام.