الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد

أحد مراكز الاقتراع في بغداد
11 نوفمبر 2025 01:14

هدى جاسم (بغداد)

يتوجه الناخبون العراقيون، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع في عموم المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب الجديد بدورته السادسة بعد أكثر من شهر من حملات انتخابية ركز فيها المرشحون على ملفي الخدمات والأمن وقابلهم الجمهور بين متحمس للتصويت ومتوعد بالمقاطعة.
ويتنافس في الانتخابات 7744 مرشحاً، بينهم أكثر من ألفي امرأة للفوز بمقاعد البرلمان البالغة 329 مقعداً والتي خصص لكوتا النساء منها ما لا يقل عن 83 مقعداً ولكوتا «المكونات».
وطبقاً لبيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يحق لأكثر من 21 مليون عراقي مسجل الإدلاء بأصواتهم في 8703 مراكز انتخابية موزعة وفقاً للنسب السكانية على 18 دائرة انتخابية بواقع دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة أكبرها دائرة بغداد التي تؤهل 71 نائباً، ثم نينوى بإجمالي 34 نائباً، ثم البصرة بـ 25 نائباً، وتتوالى بقية المحافظات حتى أقلها تمثيلاً محافظة المثنى بـ 7 نواب فقط.
وقبل ساعات من الصمت الانتخابي، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، مؤكداً أن حكومته أكملت كل المتطلبات لضمان إجراء عملية الاقتراع بموعدها المحدد وبجاهزية كاملة وأنها وفرت للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات كل ما تحتاج إليه لإنجاح العملية الانتخابية.

البرلمان العراقي
مجلس النواب العراقي
الانتخابات العراقية
العراق
انتخابات العراق
