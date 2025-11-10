السيسي يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

القاهرة (الاتحاد)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لإيقاف الحرب في قطاع غزة بكل مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع دون قيود.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، في بيان أمس، إن ذلك جاء أثناء لقاء عقده الرئيس السيسي مع أمين مجلس الأمن الروسي، سيرجي شويجو، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، تناول العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح البيان أن الجانبان أكدا، خلال اللقاء، أن تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد تحقيقاً للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة.

وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة مواصلة بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على وحدتها وسيادتها ومقدرات شعوبها، لافتاً إلى دعم مصر لكل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوصل إلى سلام شامل.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعراض فرص تطويرها في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والتجارية والاستثمارية، إذ تم تأكيد أهمية البناء على المتفق عليه في القمة التي جمعت الرئيس المصري بنظيره الروسي أثناء زيارته إلى موسكو للمشاركة باحتفالات «عيد النصر» في مايو الماضي.