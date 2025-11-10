الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر

سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
11 نوفمبر 2025 01:14

غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، تسلمها 15 جثماناً لضحايا فلسطينيين محتجزين لدى القوات الإسرائيلية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقالت السلطات الصحية في بيان: «إن اللجنة سلمتها 15 جثماناً لشهداء فلسطينيين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع كانت محتجزة لدى الجيش الإسرائيلي».
جاء ذلك مقابل تسليم حركة حماس جثة أسير إسرائيلي عبر الصليب الأحمر وفقاً لاتفاق إيقاف الحرب في القطاع.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد جثامين الضحايا الفلسطينيين التي تم تسلمها من الجيش الإسرائيلي منذ إيقاف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي إلى 315 جثماناً في حين يتبقى لدى حركة حماس جثامين 4 أسرى.
وتقوم السلطات الصحية بدفن أغلب الضحايا في مقبرة وسط قطاع غزة لصعوبة التعرف عليهم من أهالي المفقودين بعد أن تحللت أجسادهم.
ووفق بيانات سابقة لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن تل أبيب تسلم الجثامين مجهولي الهوية دون أسماء، وبعضها بلا ملامح.
وتجرى عمليات التعرف على الجثامين عبر العائلات الفلسطينية التي فقدت ذويها منذ بدء الحرب، وذلك من خلال ما تبقى من علامات مميزة في أجسادهم أو من ملابس كانوا يرتدونها قبل فقدانهم.
وفي السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم حتى أمس، التعرف على 91 جثماناً من أصل 315 من الجثامين المفرج عنها.
وأوضحت أن عدد الجثامين مجهولة الهوية التي تم دفنها بعدما تعذر التعرف عليها بلغ 182، وذلك بعد دفن 38 جثماناً في مقبرة المجهولين وسط القطاع في وقت سابق.

