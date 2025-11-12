الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار السيارة في العاصمة الهندية

قوات أمن يقفون بالقرب من موقع الانفجار في منطقة القلعة الحمراء في الأحياء القديمة في دلهي
12 نوفمبر 2025 14:29

قاد جهاز مكافحة الإرهاب الهندي، اليوم الأربعاء، ثالث يوم من التحقيقات بشأن انفجار السيارة في العاصمة نيودلهي فيما أفادت مسؤولة طبية بأن حصيلة القتلى وصلت إلى 12 شخصا.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الانفجار الذي وقع مساء الاثنين بـ"المؤامرة" وتعهّد محاسبة المسؤولين عنه.
ولم تقدّم الشرطة بعد تفاصيل عمّا تسبب بالانفجار الكبير الذي وقع قرب القلعة الحمراء التاريخية في حي دلهي القديم المكتظ  الذي يعد من أشهر المعالم في الهند.
وقالت كبيرة المسؤولين الطبيين في مستشفى "إل إن جاي بي" في نيودلهي ريتو ساكسينا إن "12 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 30 بجروح".
وتقود وكالة التحقيق الوطنية الهندية التحقيق بشأن الانفجار الذي وقع بعد ساعات على إعلان الشرطة توقيف عصابة ومصادرة متفجرات وبندقيات هجومية.
وبعد ترؤسه محادثات أمنية في أعقاب انفجار الاثنين، قال وزير الداخلية أميت شاه إنه وجّه المسؤولين "للبحث عن كل متورط في هذا الحادث".

