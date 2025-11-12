الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
13 نوفمبر 2025 01:39

رام الله (الاتحاد)

هاجم عشرات من المستوطنين الإسرائيليين الملثمين قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة، وأشعلوا النار في مركبات وممتلكات أخرى، حيث أسفر الهجوم عن وقوع عدة إصابات. 
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه تم اعتقال 4 إسرائيليين في ما وصفته بـ«العنف المتطرف»، بينما قال الجيش الإسرائيلي، إن 4 فلسطينيين أصيبوا.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي شاحنتين متفحمتين وقد التهمتهما النيران، مع اندلاع حريق في مبنى قريب.
وتصاعد عنف المستوطنين منذ اندلاع الحرب في غزة قبل عامين، وتكثفت الهجمات في الأسابيع الأخيرة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي، بوقوع هجمات للمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة في أكتوبر أكثر من أي شهر آخر منذ أن بدأ الاحتفاظ بسجلات في عام 2006.

