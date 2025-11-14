السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً

مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
14 نوفمبر 2025 13:03

 تعتزم حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المعنية بمكافحة تغير المناخ تنظيم مظاهرات اليوم الجمعة في أكثر من 70 موقعاً بألمانيا للمطالبة بمزيد من الإجراءات لمواجهة تغير المناخ. وقالت الناشطة لويزا نويباور في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "حتى في عام 2025 ارتفعت الانبعاثات مجددا، وصار وضع قابلية العيش على الكوكب سيئاً"، مضيفة أن "ألمانيا تبنت دور المعرقل الطائش في المعركة العالمية ضد أزمة المناخ الوجودية".
واتهمت نويباور المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتعمد زيادة تكلفة التقنيات الأفضل للمناخ، مثل المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية، وأضافت: "في الوقت نفسه، تنشأ في أماكن أخرى تقودها حكومات أكثر جرأة وظائف ومواقع ملائمة للمستقبل".
وأكدت نويباور أن حماية المناخ على نحو سريع وفعال يمكن أن توفر وظائف جيدة واقتصاداً مستقراً ومناخاً آمناً. ومن مدينة بيليم البرازيلية، حيث يعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30)، طالبت الناشطة كارلا ريمتسما، الممثلة لحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، بأن "تتوقف الحكومة الألمانية عن الاستثمار في الغاز القذر، وأن تدعو في المؤتمر إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وأن تعزز أخيرا تمويل المناخ".

أخبار ذات صلة
لاعبة ألمانيا تكشف «التجارب المزعجة» مع «الملاحقين»!
«الكاحل» يحرم ألمانيا من كيميتش
المصدر: د ب أ
ألمانيا
تغير المناخ
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©