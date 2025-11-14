مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً

تعتزم حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المعنية بمكافحة تغير المناخ تنظيم مظاهرات اليوم الجمعة في أكثر من 70 موقعاً بألمانيا للمطالبة بمزيد من الإجراءات لمواجهة تغير المناخ. وقالت الناشطة لويزا نويباور في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "حتى في عام 2025 ارتفعت الانبعاثات مجددا، وصار وضع قابلية العيش على الكوكب سيئاً"، مضيفة أن "ألمانيا تبنت دور المعرقل الطائش في المعركة العالمية ضد أزمة المناخ الوجودية".

واتهمت نويباور المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتعمد زيادة تكلفة التقنيات الأفضل للمناخ، مثل المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية، وأضافت: "في الوقت نفسه، تنشأ في أماكن أخرى تقودها حكومات أكثر جرأة وظائف ومواقع ملائمة للمستقبل".

وأكدت نويباور أن حماية المناخ على نحو سريع وفعال يمكن أن توفر وظائف جيدة واقتصاداً مستقراً ومناخاً آمناً. ومن مدينة بيليم البرازيلية، حيث يعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30)، طالبت الناشطة كارلا ريمتسما، الممثلة لحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، بأن "تتوقف الحكومة الألمانية عن الاستثمار في الغاز القذر، وأن تدعو في المؤتمر إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وأن تعزز أخيرا تمويل المناخ".