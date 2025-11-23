الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أردوغان: نقيّم نشر قوات أمن ضمن قوة استقرار في غزة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعقد مؤتمرا صحفيا في جوهانسبرغ
23 نوفمبر 2025 17:32

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن أنقرة لا تزال تُقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار الدولية المُزمعة في قطاع غزة، مضيفا أنه سيتم اتخاذ قرار بعد هذه التقييمات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب مشارمته في قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.
وشاركت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع، وكانت من بين الموقعين على الاتفاق في مصر. وتعهدت بمراقبة تطبيقه وأبدت رغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار المزمع تشكيلها.

المصدر: رويترز
رجب طيب أردوغان
قوة استقرار في غزة
تركيا
قطاع غزة
غزة
