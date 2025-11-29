الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية

تأجيل مؤتمر لحزب اليميني المتطرف في ألمانيا بسبب مظاهرات

29 نوفمبر 2025

تأجل اجتماع كان من المقرر أن يعلن خلاله عن المنظمة الشبابية لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف، اليوم السبت، بعد أن قطع آلاف المتظاهرين الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد الحدث.
وكان آلاف المتظاهرين المناوئين للحزب قد بدأوا بالتوافد على بلدة "غيسن" صباح السبت وسط انتشار للشرطة.
وقالت إحدى المنظمات الاحتجاجية إنها قطعت العديد من الطرق المؤدية إلى مكان اجتماع الحزب اليميني المتطرف وبأنها جمعت 15 ألف متظاهر.
كان من المقرر أن يبدأ اجتماع الحزب عند الساعة 10,00 صباحا بالتوقيت المحلي (9,00 ت غ) لكن بحلول الساعة 11,30 لم يكن قد بدأ بعد "بسبب التظاهرات" على ما أفاد المتحدث باسمه مايكل بفالتسغراف.
وعندما يبدأ الاجتماع يتوقع أن يختار الحاضرون قادة المنظمة الشبابية ونظامها الداخلي واسمها وشعارها.
صار البديل من أجل ألمانيا أكبر أحزاب المعارضة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في فبراير الماضي وفوزه بأكثر من 20% من الأصوات، ويأمل في تحقيق مزيد من المكاسب في انتخابات العام المقبل في معاقله في الشرق.
وستحل المنظمة الشبابية الجديدة مكان يونغ التيرناتيف (جاي إيه) والتي أدرجتها أجهزة الاستخبارات على قوائم المجموعات المتطرفة قبل أن يقوم حزب البديل من أجل ألمانيا بحلها هذا العام.

المصدر: وكالات
حزب البديل من أجل ألمانيا
اليمين المتطرف
احتجاجات
آخر الأخبار
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
اليوم 10:00
هزاع بن زايد: "يوم الشهيد" يجسِّد تضحيات أبطال الإمارات في سبيل رفعة الوطن
اليوم 12:48
الشيخة فاطمة توجه رسالة امتنان إلى أمهات الشهداء
الشيخة فاطمة توجه رسالة امتنان إلى أمهات الشهداء
اليوم 12:35
وزارة الخارجية تحيي ذكرى شهداء الوطن الأبرار في "يوم الشهيد"
وزارة الخارجية تحيي ذكرى شهداء الوطن الأبرار في "يوم الشهيد"
اليوم 12:14
حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «آسيوية الشباب»
حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «آسيوية الشباب»
اليوم 11:51
