تأجيل مؤتمر لحزب اليميني المتطرف في ألمانيا بسبب مظاهرات

تأجل اجتماع كان من المقرر أن يعلن خلاله عن المنظمة الشبابية لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف، اليوم السبت، بعد أن قطع آلاف المتظاهرين الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد الحدث.

وكان آلاف المتظاهرين المناوئين للحزب قد بدأوا بالتوافد على بلدة "غيسن" صباح السبت وسط انتشار للشرطة.

وقالت إحدى المنظمات الاحتجاجية إنها قطعت العديد من الطرق المؤدية إلى مكان اجتماع الحزب اليميني المتطرف وبأنها جمعت 15 ألف متظاهر.

كان من المقرر أن يبدأ اجتماع الحزب عند الساعة 10,00 صباحا بالتوقيت المحلي (9,00 ت غ) لكن بحلول الساعة 11,30 لم يكن قد بدأ بعد "بسبب التظاهرات" على ما أفاد المتحدث باسمه مايكل بفالتسغراف.

وعندما يبدأ الاجتماع يتوقع أن يختار الحاضرون قادة المنظمة الشبابية ونظامها الداخلي واسمها وشعارها.

صار البديل من أجل ألمانيا أكبر أحزاب المعارضة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في فبراير الماضي وفوزه بأكثر من 20% من الأصوات، ويأمل في تحقيق مزيد من المكاسب في انتخابات العام المقبل في معاقله في الشرق.

وستحل المنظمة الشبابية الجديدة مكان يونغ التيرناتيف (جاي إيه) والتي أدرجتها أجهزة الاستخبارات على قوائم المجموعات المتطرفة قبل أن يقوم حزب البديل من أجل ألمانيا بحلها هذا العام.