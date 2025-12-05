مصر وروسيا تبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، ناقش الوزيران، في اتصال هاتفي، مختلف مسارات التعاون، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تمثل إطارا حاكما للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع مشروعات التعاون الجارية، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الروسية في مصر وتوسيع التعاون بين الجانبين.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير المصري على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في القطاع. وأكد عبد العاطي على ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها لترسيخ وقف إطلاق النار.

كما ناقش الوزيران التطورات فى لبنان وسوريا.