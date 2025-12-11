الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة متجهة إلى موسكو

قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 31 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى المدينة خلال الليل.

وكتب سوبيانين على قناته على تطبيق تيليجرام، أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها خلال فترة استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة تقريبا.

وقال سوبيانين إنه تم إرسال فرق الطوارئ لفحص الحطام على الأرض. ولم يشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) تعليق العمليات في جميع المطارات في منطقة موسكو. وقال مطار بولكوفو في سان بطرسبرج، ثاني أكبر المدن الروسية، على تطبيق تيليجرام إنه يتعامل مع الرحلات التي تم تحويل مسارها من العاصمة.

وعلق عدد من المطارات في وسط روسيا أيضا رحلات الوصول والمغادرة.



