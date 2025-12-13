الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

كمبوديا تغلق الحدود مع تايلاند

كمبوديا تغلق الحدود مع تايلاند
14 ديسمبر 2025 01:39

بانكوك (وكالات)

أغلقت كمبوديا حدودها مع تايلاند فيما تواصل الجارتان إطلاق النار رغم جهود أميركية للتوصل لوقف إطلاق النار. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الكمبودية، أمس، إن غلق الحدود يشمل جميع نقاط الدخول والخروج، وإنه دخل حيز التنفيذ على الفور، مضيفاً أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية البلاد. ويدخل القتال بين الدولتين على طول حدودهما المشتركة الآن يومه السادس على التوالي. وعقب اتصال مع رئيسي الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكول، والكمبودي هون مانيت، أمس الأول، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهما وافقا على وقف إطلاق النار. ولم تؤكد تايلاند أو كمبوديا ذلك، واتهمت كل منهما الأخرى صباح أمس، باستهداف المناطق المدنية. وقالت وزارة الدفاع الكمبودية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: «لم توقف القوات التايلاندية القصف بعد، ومازالت تواصل القصف». وكتب الجيش التايلاندي على منصة إكس أن كمبوديا أطلقت صواريخ على المناطق المدنية في إقليم سيساكيت مما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين.

