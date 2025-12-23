الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح كاليفورنيا

23 ديسمبر 2025 09:05

أفادت السلطات المحلية في كاليفورنيا بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة أدت إلى غمر الطرق بالمياه في شمال كاليفورنيا، ما أدى إلى عمليات إنقاذ من المركبات والمنازل، إضافة إلى حالة وفاة مؤكدة واحدة.

وقالت شرطة ريدينج إنها تلقت العديد من البلاغات أمس الأحد بشأن سائقين عالقين حاولوا المرور عبر مناطق غمرتها المياه. كما أكد عمدة المدينة مايك ليتاو في بيان عبر الإنترنت وفاة شخص واحد في ريدينج، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

 

ويبلغ عدد سكان ريدينج نحو 93 ألف نسمة، وتقع على بعد حوالي 160 ميلاً (257 كيلومتراً) شمال ساكرامنتو. 

المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
كاليفورنيا
فيضانات
