الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يؤكد التزام روسيا بحماية حقوق ومصالح مواطنيها

بوتين يؤكد التزام روسيا بحماية حقوق ومصالح مواطنيها
23 ديسمبر 2025 17:40

 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، ضرورة بذل كل الجهود لضمان الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين الروس المشروعة.
وقال بوتين، خلال اجتماع في الكرملين مع المدعي العام ألكسندر جوتسان، «يجب بذل كل ما في وسعنا لضمان الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين المشروعة»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف بوتين أن «هذه مهمة بالغة الأهمية»، مؤكداً أن هيئة الرقابة تواجه تحديات عديدة. واجتمع بوتين، اليوم الثلاثاء، مع المدعي العام لروسيا الاتحادية، حيث يعد هذا أول لقاء منذ تعيين جوتسان رئيساً للهيئة الرقابية القضائية في سبتمبر الماضي.
وشهد اللقاء مناقشة أولويات مكتب المدعي العام للفترة الحالية.
وسجل الخط المباشر والمؤتمر الصحفي السنوي المخصص للحديث عن نتائج العام 2025، الجمعة الماضية، مع الرئيس بوتين، رقماً قياسياً في عدد الاستفسارات المرسلة.
وقالت مديرة الحوار بيريزوفسكايا خلال الخط المباشر، والمؤتمر الصحفي للرئيس الروسي للحديث عن نتائج العام 2025، نحن لدينا 3 ملايين طلب، أيها الزملاء. 

أخبار ذات صلة
روسيا: تقدم بطيء بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
مسيرات تلحق أضرارا بميناء وسفينتين في روسيا
المصدر: د ب أ
روسيا
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
صناديق التمويل الوطنية شرايين لتمكين ريادة الأعمال في القطاع السياحي
اقتصاد
صناديق التمويل الوطنية شرايين لتمكين ريادة الأعمال في القطاع السياحي
اليوم 20:17
«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» ينظم ورش عمل متقدمة لمؤسسي الشركات
اقتصاد
«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» ينظم ورش عمل متقدمة لمؤسسي الشركات
اليوم 20:15
نومورا لإدارة الثروات العالمية تفتتح مقراً جديداً في «دبي المالي العالمي»
اقتصاد
نومورا لإدارة الثروات العالمية تفتتح مقراً جديداً في «دبي المالي العالمي»
اليوم 20:14
«إمباور»: أنظمة تبريد المناطق المستدامة ترافق التوسع الرأسي الجديد في دبي
اقتصاد
«إمباور»: أنظمة تبريد المناطق المستدامة ترافق التوسع الرأسي الجديد في دبي
اليوم 20:12
لجنة الأمن والسلامة» تطلق الحملة الوطنية الشتوية للسلامة في محطات الوقود
اقتصاد
لجنة الأمن والسلامة» تطلق الحملة الوطنية الشتوية للسلامة في محطات الوقود
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©