الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ستارمر يسلط الضوء على ضغوط غلاء المعيشة في رسالته بمناسبة عيد الميلاد

24 ديسمبر 2025 21:03

 أقر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، بأن الكثيرين في بريطانيا «لا يزالون يعانون من تكاليف المعيشة»، مشيراً إلى أن «المصاعب قد تبدو أشد حدة» خلال فترة الأعياد.
وقال ستارمر: «يجب على كل منا أن يضطلع بدوره»، داعياً البريطانيين إلى «التواصل» مع الأصدقاء والأقارب والجيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
كما استغل رسالته للإشادة بالأشخاص الذين يواصلون خدمة الآخرين خلال العطلات.
وأضاف ستارمر، في التسجيل المصور الذي نشر عشية عيد الميلاد: «في الوقت الذي يخلد فيه كثيرون للراحة، سيرتدي بعض الأشخاص المميزين حقا زيهم الرسمي ويتوجهون إلى العمل».
وقال رئيس الوزراء: «يؤدي العاملون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وخدمات الطوارئ، والرجال والنساء الشجعان في قواتنا المسلحة، أدوارهم ويبذلون جهدهم لرعاية الوطن والحفاظ على سلامتنا».
وأضاف: «سيكون هناك أيضا كثير من المتطوعين يقدمون الطعام، ويمدون يد العون لمن يشعرون بالوحدة أو يحتاجون إلى الدعم.
لذلك وبالنيابة عن جميع أبناء الوطن، أتقدم لهم جميعا بجزيل الشكر».
وقال: «أعلم أن الكثيرين في بريطانيا ما زالوا يعانون من غلاء المعيشة ومساعدتهم في هذا الأمر هي أولويتي». 

 

المصدر: د ب أ
كير ستارمر
