قتلى باشتباك على حدود طاجيكستان وأفغانستان

قُتل خمسة أشخاص، بينهم حارسا حدود طاجيكيان، في اشتباك على الحدود مع أفغانستان، بحسب ما أعلنت لجنة الأمن القومي الطاجيكية اليوم الخميس.

وقالت اللجنة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "خوفار" إن ثلاثة عناصر من "منظمة إرهابية" عبروا الحدود "بشكل غير قانوني" في ولاية "خاتلون" المتاخمة لأفغانستان.

وأضافت أنه تم "تحييدهم" بعد اشتباك مع حرس الحدود الطاجيكي الذي قضى اثنان من أفراده في الاشتباك.

تشترك طاجيكستان في حدود جبلية مع أفغانستان يناهز طولها 1350 كيلومترا.

في الأشهر الأخيرة، اندلعت مناوشات حدودية، وعُقدت اجتماعات بين مسؤولين من أفغانستان وطاجيكستان، وفق وسائل إعلام محلية.