الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تعرّف على أول دولة في العالم تحتفل برأس السنة الميلادية

تعرّف على أول دولة في العالم تحتفل برأس السنة الميلادية
31 ديسمبر 2025 19:48

في كل عام، تُعدّ جمهورية كيريباتي في المحيط الهادئ أول دولة في العالم تحتفل بقدوم العام الميلادي الجديد، إذ تدخل المناطق الشرقية من أرخبيلها عاماً جديداً قبل أي دولة أخرى على وجه الأرض.
وتستفيد كيريباتي من موقعها الفريد على خط التاريخ الدولي والتوقيت العالمي المتقدّم (UTC+14)، ما يجعل جزيرة كيريتيماتي (المعروفة أيضًا باسم جزيرة الكريسماس) أول مكان مأهول يشهد منتصف الليل في 1 يناير قبل بقية دول العالم، حتى قبل نيوزيلندا وساموا وتونغا.
وقد اتخذت الحكومة الكيريباتية في عام 1995 قراراً بتعديل المناطق الزمنية داخل البلاد لضمان أن تكون جميع الجزر على نفس اليوم، ما عزّز موقعها كرائدة عالميًا في استقبال العام الجديد.
وتتوزّع كيريباتي على 33 جزيرة وجزيرة عائمة في المحيط الهادئ، وتشتهر بجمالها الطبيعي وطقسها الاستوائي، وقد أصبحت احتفالاتها ببداية العام الجديد رمزاً لطفرة زمنية تجذب اهتمام المراقبين حول العالم، رغم صغر حجم سكانها مقارنةً بالدول الكبرى.

