الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق يُعلن تسلم قاعدة «عين الأسد» الأسبوع المقبل

آليات عسكرية للجيش الأميركي في قاعدة عين الأسد في العراق (أرشيفية)
1 يناير 2026 01:55

هدى جاسم (بغداد)

أعلن العراق، أمس، انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة «عين الأسد»، في محافظة الأنبار، الأسبوع المقبل، وتسليمها كلياً للقوات العراقية.
جاء ذلك في تصريح لنائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق أول ركن قيس المحمداوي، في مؤتمر صحفي، وأضاف: «العلاقة بين العراق وقوات التحالف الدولي ستتحول إلى مذكرات أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة وبقية قوات التحالف، لتبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب والتجهيز، بما يضمن سيادة العراق واستقلاله وتطوير قدراته الأمنية».
وعلى صعيد متّصل، قال المحمداوي: إن تنظيم «داعش» في العراق فقد القدرة تماماً على مستوى التخطيط والوجود والتأثير، وحتى مواجهة القوات الأمنية العراقية، لافتاً إلى أن التنظيم لم ينفذ في عام 2025 سوى أربع عمليات يائسة، لإثبات الوجود، مقارنة بـ42 عملية في عام 2024.
ولفت إلى أن القوات العراقية تواصل ملاحقة ما تبقى من عناصر التنظيم القليلة في العراق، كاشفاً عن أن خلية الاستهداف التابعة للعمليات المشتركة نفّذت في هذا العام 37 عملية استهداف، من خلال 93 غارة جوية، أسفرت عن مقتل 39 إرهابياً.
وفيما يتعلق بعودة المواطنين العراقيين من أسر التنظيم من «مخيم الهول» السوري، بيَّن المحمداوي أن العراق استقبل العام الحالي 2.951 أسرة، بواقع 10.781 شخصاً، على 15 دفعة، ليصل العدد الكلي لمن استردهم العراق من المخيم على مدار الأعوام السابقة إلى 21.343 شخصاً.

أخبار ذات صلة
زهران ممداني يؤدي اليمين الدستورية عمدة لنيويورك
«ميليشيات الإخوان».. وقود الحرب الأهلية في السودان
الولايات المتحدة
قاعدة عين الأسد
العراق
عين الأسد
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©