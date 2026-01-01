الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

نيويورك تستقبل 2026 باحتفال مبهر في ميدان تايمز سكوير

عرض في تايمز سكوير في احتفالات رأس السنة في مدينة نيويورك
1 يناير 2026 13:18

احتفلت نيويورك سيتي بعام 2026 بإسقاط كرتها التقليدية في ميدان تايمز سكوير. وتجمع مئات الآلاف من الأشخاص في ضاحية ميدتاون مانهاتن لمشاهدة الكرة المضاءة تهبط فوق الميدان الشهير عالميا عند منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش)، مصحوبة بموسيقى وقصاصات الورق الملون.

وكان الكثير منهم متواجدين هناك لساعات بالرغم من الطقس الشتوي القارس في الشوارع المطوقة حول ميدان تايمز الذي أخذ اسمه من مكاتب التحرير لصحيفة نيويورك تايمز التي كانت تتخذ في السابق من المبنى المجاور مقرا لها.

  • عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز يقف بجانب الزر الكريستالي في تايمز سكوير
    عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز يقف بجانب الزر الكريستالي في تايمز سكوير

ويتم بث إسقاط الكرة على الهواء مباشرة تليفزيونيا حول العالم، وهذا من معالم الاحتفالات بالعام الجديد في الولايات  المتحدة منذ أكثر من قرن.  
وأخذت الكرة المعاد تصميمها حديثا والمرصعة بالكريستال وتزن عدة أطنان، أقل من دقيقة للنزول من على ارتفاع 43 مترا. وأعيد تصميم الكرة بمناسبة الذكرى الـ250 لتوقيع إعلان الاستقلال الذي سوف تحتفل به الولايات المتحدة في 2026. 

  • نيويورك تستقبل 2026 باحتفال مبهر بميدان تايمز سكوير
    أشخاص يحتفلون بالعام الجديد بميدان تايمز سكوير

 

المصدر: وكالات
احتفالات
الألعاب النارية
احتفالات رأس السنة
نيويورك
تايمز سكوير
