الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لندن.. احتفالات وعروض استثنائية بعام 2026

ألعاب نارية احتفالا بالعام الجديد في وسط لندن
1 يناير 2026 14:41

أشاد عمدة لندن صادق خان باحتفالات السنة الجديدة في المدينة ووصفها بأنها "الأروع في العالم" بعدما اصطف مئة ألف شخص على ضفاف نهر التايمز للترحيب بعام 2026 فيما جرى انطلاق أكبر عرض للألعاب النارية في العاصمة البريطانية.
واحتفى الاستعراض الرائع الذي صاحبته خلفية موسيقية، ببعض أهم أحداث 2025.
وقال خان "أنا مسرور أننا أظهرنا مجددا لماذا تكون احتفالات عشية رأس السنة بلندن هي الأعظم في العالم"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

  • 2026
أخبار ذات صلة
نيويورك تستقبل 2026 باحتفال مبهر في ميدان تايمز سكوير
الشيخة فاطمة تهنئ قرينات ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الميلادي الجديد

وأضاف "كانت أنظار العالم تتابع فيما أضاءنا سماءنا الشهيرة بأفضل عرض ألعاب نارية وأنوار على الإطلاق وكلها على أنغام موسيقية مذهلة". وفيما تابع الآلاف الاحتفالات على أرض الواقع، شاهدها الملايين حول العالم في بث مباشر فيما احتفلت لندن بعام 2026 بالألعاب النارية والأضواء والموسيقى والرسوم المتحركة.

المصدر: وكالات
لندن
احتفالات
احتفالات العام الجديد
رأس السنة
آخر الأخبار
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
الأخبار العالمية
بعد فاجعة المنتجع.. شرطة سويسرا أمام "مهمة أليمة"
اليوم 13:11
درجات الحرارة
التعليم والمعرفة
2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا
اليوم 13:01
تعبيرية
الأخبار العالمية
غرق مركب يقل أكثر من 200 مهاجر قرب سواحل غامبيا
اليوم 12:53
أرشيفية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في قطاع غزة
اليوم 12:32
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©