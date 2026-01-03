أوكرانيا تبحث مع حلفائها قضايا الأمن والاقتصاد

اجتمع مسؤولون من أوكرانيا مع آخرين من حلفائها الغربيين، اليوم السبت، في العاصمة كييف لبحث القضايا الأمنية والاقتصادية في إطار الجهود الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.

وترأس رستم أوميروف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اجتماعاً مع مستشاري أمن من الدول أوروبية وكندا ومسؤولين من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

ومن المقرر أن ينضم إلى المباحثات فريق أميركي عبر الإنترنت.

تأتي المحادثات قبيل اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين الأسبوع المقبل.

أوميروف، في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أمامنا يوم عمل حافل: مسائل أمينة واقتصادية وعمل على وثائق إطارية، وتنسيق المزيد من الخطوات مع الشركاء".

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء الأزمة. وعقدت، في سبيل ذلك، جولات مباحثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية.