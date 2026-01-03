السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تبحث مع حلفائها قضايا الأمن والاقتصاد

رستم أوميروف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني يترأس الاجتماع
3 يناير 2026 17:56

اجتمع مسؤولون من أوكرانيا مع آخرين من حلفائها الغربيين، اليوم السبت، في العاصمة كييف لبحث القضايا الأمنية والاقتصادية في إطار الجهود الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.
وترأس رستم أوميروف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني،  اجتماعاً مع مستشاري أمن من الدول أوروبية وكندا ومسؤولين من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
ومن المقرر أن ينضم إلى المباحثات فريق أميركي عبر الإنترنت. 
تأتي المحادثات قبيل اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين الأسبوع المقبل.
أوميروف، في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أمامنا يوم عمل حافل: مسائل أمينة واقتصادية وعمل على وثائق إطارية، وتنسيق المزيد من الخطوات مع الشركاء". 
وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء الأزمة. وعقدت، في سبيل ذلك، جولات مباحثات مع مفاوضين من روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يقترح تعيين وزير جديد للدفاع
زيلينسكي يعين مديرا جديدا لمكتب الرئاسة
المصدر: وكالات
أوكرانيا
الدول الغربية
خطة سلام
آخر الأخبار
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
الرياضة
دبا ينتصر يكسب البطائح في «طريق السادسة»
اليوم 20:21
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
الرياضة
منتخب الإمارات يتوج بلقب بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة
اليوم 20:10
نيكولاس ​مادورو
الأخبار العالمية
أميركا توجه لائحة اتهام إلى مادورو وزوجته
اليوم 20:05
حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري يغادر إلى برشلونة
الرياضة
حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري يغادر إلى برشلونة
اليوم 19:59
أقارب الضحايا ينتظرون خارج المقهى
الأخبار العالمية
سويسرا تحقق مع مديري مقهى شهد حريقا ليلة رأس السنة
اليوم 19:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©