تونس تعلن إحباط عملية إرهابية

تونس (الاتحاد)



أحبطت قوات الأمن التونسية عملية إرهابية وألقت القبض على عنصر إرهابي، وقتلت عنصراً آخر في محافظة القصرين غربي البلاد، حسب بيان لوزارة الداخلية التونسية.

وقالت الوزارة، أمس، إن وحدات الشرطة قامت بعمل أمني استباقي لإحباط العملية الإرهابية، وبعد تتبع عناصر متطرفة تمكنت من القضاء على عنصر إرهابي خطير، والقبض على العنصر الإرهابي المرافق له وسط مدينة فريانة بمحافظة الڨصرين.

وجاء في بيان الداخلية التونسية أن شرطياً تعرض لإصابات بليغة خلال العملية، استوجبت نقله لتلقي العلاج. وأشارت الوزارة إلى أن العملية الأمنية ما زالت متواصلة، حتى صدور البيان، للكشف عن كامل ملابسات تحركات العناصر الإرهابية.

وفي أبريل 2024، ألقت السلطات التونسية القبض على قيادي بارز، في محافظة القصرين على حدود تونس الغربية، حيث تتمركز مجموعات إرهابية في مرتفعات الجبال.