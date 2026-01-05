الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب الهند

زلزال
5 يناير 2026 07:41

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات ولاية أسام في شمال شرق الهند في وقت مبكر من صباح الاثنين، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وكان مركز الزلزال على مسافة ثلاثة كيلومترات خارج قرية دينغ قرب الحدود الهندية مع بوتان، ووقع قرابة الساعة 04,17 صباحا (22,47 بتوقيت غرينتش الأحد).
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بحدوث هزة أرضية قوية في المنطقة، لكنها توقعت أن يكون عدد الأشخاص المتأثرين بها محدودا.
وتشهد هذه المنطقة زلازل كبيرة كل عام، وكانت موقعا لبعض أكبر الزلازل في الهند وأخطرها.
ويعتقد أن "زلزال أسام العظيم" عام 1897 كان من أقوى الزلازل التي ضربت الهند، وقد أسفر عن مقتل المئات في التلال النائية.

