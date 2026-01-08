الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
9 يناير 2026 01:15

واشنطن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
روسيا تحذّر من نشر قوات غربية في أوكرانيا
ترامب: إشراف أميركا على فنزويلا ربما يستمر لسنوات

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً رئاسياً يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية، من بينها 31 منظمة تابعة للأمم المتحدة.
وقال البيت الأبيض، في بيان: إن «ترامب وقع أمراً يقضي بالانسحاب من 66 منظمة دولية لم تعد تخدم المصالح الأميركية». وأوضح البيان، أن «القرار صدر بسبب تحرك تلك المنظمات الدولية بما يتعارض مع المصالح القومية الأميركية». ولم يحدّد بيان البيت الأبيض أسماء المنظمات التي يشملها الانسحاب.
وقال: إن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة شاملة لجميع المنظمات الحكومية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تُعد الولايات المتحدة عضواً فيها أو طرفاً بها. وأضاف: «ستؤدي هذه الانسحابات إلى إنهاء تمويل دافعي الضرائب الأميركيين ومشاركتهم في الكيانات التي تفضّل أجندات العولمة على حساب أولويات الولايات المتحدة، أو التي تتناول قضايا مهمة بشكل غير كافٍ من الكفاءة أو الفاعلية، بحيث من الأفضل توجيه أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى جهات أخرى لدعم المهام ذات الصلة».
وكان الرئيس الأميركي قد انسحب، في الأيام الأولى من ولايته الرئاسية الثانية التي بدأت في 20 يناير 2025، من اتفاق باريس للمناخ، ومن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أوقف التمويل المخصص لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

الولايات المتحدة
روسيا
المنظمات الدولية
الرئيس الأميركي
ترامب
دونالد ترامب
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
اليوم 20:45
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
الرياضة
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
اليوم 20:16
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
اليوم 20:15
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
الرياضة
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
اليوم 20:11
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
الترفيه
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©