الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية

واشنطن (الاتحاد)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً رئاسياً يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية، من بينها 31 منظمة تابعة للأمم المتحدة.

وقال البيت الأبيض، في بيان: إن «ترامب وقع أمراً يقضي بالانسحاب من 66 منظمة دولية لم تعد تخدم المصالح الأميركية». وأوضح البيان، أن «القرار صدر بسبب تحرك تلك المنظمات الدولية بما يتعارض مع المصالح القومية الأميركية». ولم يحدّد بيان البيت الأبيض أسماء المنظمات التي يشملها الانسحاب.

وقال: إن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة شاملة لجميع المنظمات الحكومية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تُعد الولايات المتحدة عضواً فيها أو طرفاً بها. وأضاف: «ستؤدي هذه الانسحابات إلى إنهاء تمويل دافعي الضرائب الأميركيين ومشاركتهم في الكيانات التي تفضّل أجندات العولمة على حساب أولويات الولايات المتحدة، أو التي تتناول قضايا مهمة بشكل غير كافٍ من الكفاءة أو الفاعلية، بحيث من الأفضل توجيه أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى جهات أخرى لدعم المهام ذات الصلة».

وكان الرئيس الأميركي قد انسحب، في الأيام الأولى من ولايته الرئاسية الثانية التي بدأت في 20 يناير 2025، من اتفاق باريس للمناخ، ومن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أوقف التمويل المخصص لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».