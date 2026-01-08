الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تهجير 20 عائلة فلسطينية في الضفة الغربية

فلسطينيون يجمعون أمتعتهم استعداداً للمغادرة عقب اعتداءات المستوطنين قرب أريحا (رويترز)
9 يناير 2026 01:15

رام الله (الاتحاد)

أُجبرت نحو 20 عائلة فلسطينية على ترك مساكنها قسراً في شرقي الضفة الغربية المحتلة، جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين ما أدى إلى تهجيرهم، بحسب منظمة حقوقية أمس. 
وقال المشرف العام لمنظمة «البيدر الحقوقية» حسن مليحات، في بيان، إن «20 عائلة تنتمي إلى عشيرة الكعابنة هُجّرت من الجهة الشمالية لتجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، جراء تصاعد هجمات المستوطنين المتكررة». وأضاف أن «الأهالي اضطروا إلى مغادرة مساكنهم ومصادر رزقهم، خوفاً على حياتهم، في ظل غياب أي حماية، واستمرار سياسة الضغط والترهيب الهادفة إلى تفريغ التجمع من سكانه الأصليين».
وأوضح مليحات أن «هجمات المستوطنين تأتي في سياق سياسة تهجير قسري ممنهجة تستهدف التجمعات البدوية في الأغوار الفلسطينية». وشدد على أنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتستوجب تحرك المجتمع الدولي والجهات الحقوقية لوقف مثل هذه الانتهاكات». وعن الفلسطينيين المستهدفين، قال مليحات إنهم «يعتمدون بشكل رئيس على الزراعة وتربية المواشي كمصدر رزق، ما يجعلهم عرضة لخطر فقدان معيشتهم في حال استمرار الاعتداءات». وأضاف أن «مثل هذه السياسات تهدف إلى تهجير السكان الأصليين من مناطقهم لصالح التوسع الاستيطاني».

