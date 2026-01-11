الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

شركة كندية تطلق 10 أقمار اصطناعية للاتصالات الفضائية عالية السرعة

شركة كندية تطلق 10 أقمار اصطناعية للاتصالات الفضائية عالية السرعة
12 يناير 2026 00:55

أطلقت شركة «كيبلر كوميونيكيشنز» الكندية الناشئة عشرة أقمار اصطناعية جديدة إلى مدار أرضي منخفض عبر شركة «سبيس إكس»، في أحدث خطوة ضمن خطتها لبناء شبكة اتصالات فضائية عالية السرعة.
وجرى نشر أقمار «كيبلر»، التي يبلغ وزن الواحد منها نحو 300 كيلوجرام (660 رطلا)، بواسطة صاروخ «فالكون 9» التابع لـ «سبيس إكس»، والذي انطلق من قاعدة فاندنبرج الفضائية في ولاية كاليفورنيا اليوم الأحد.

وستستخدم هذه الأقمار الاصطناعية في مجالات رصد الأرض والدفاع والاتصالات، إذ ستعمل كمراكز بيانات «مدارية» قادرة على تخزين تيرابايتات من المعلومات وتشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي في الفضاء.

أخبار ذات صلة
"ناسا" و"سبيس إكس" تقرران عودة طاقم "كرو-11" للأرض
مركز محمد بن راشد للفضاء: 2025 محطة مفصلية في مسيرة الإنجازات

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة مينا متري، أن الأقمار الاصطناعية تعتمد على الليزر في نقل المعلومات، ما يرفع مستوى الاتصالات الفضائية من «سرعات الاتصال الهاتفي البطيئة» التي ميزت التقنيات القديمة.

المصدر: وام
كندا
الأقمار الاصطناعية
سبيس إكس
الاتصالات الفضائية
فالكون 9
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©