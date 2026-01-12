قتلى جراء انفجار في باكستان

قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن ستة من رجال الشرطة، على الأقل، لقوا حتفهم في شمال غرب باكستان وسط زيادة في الهجمات المسلحة في البلاد. وذكر مسؤولو الأمن أن المسلحين استهدفوا مركبة شرطة مدرعة بعبوة ناسفة في مقاطعة "تانك" في إقليم خيبرباختوانخا. ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وأصدر رئيس الوزراء شهباز شريف تعليمات بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الهجوم.

ومن ناحية أخرى، لقي مدنيان، على الأقل، حتفهما، وثلاثة مسلحين في حوادث منفصلة بمقاطعة "اوراكزي" في خيبرباختوانخا.

وإجمالا، سجلت باكستان 5397 حادثا إرهابيا، بينها 27 هجوما انتحاريا على مدار عام 2025، بحسب العلاقات العامة بين الأجهزة، وهو الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني.