الاتحاد الأوروبي: الظروف غير ملائمة لإجراء محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا

بروكسل (الاتحاد)

قال الاتحاد الأوروبي، أمس، إن الظروف غير ملائمة لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا. وأوضحت المتحدثة باسم الاتحاد بولا بينيو في تصريح صحفي ببروكسل أن «الاتحاد لم يصل بعد إلى هذه المرحلة»، مؤكدةً في الوقت ذاته أن «التكتل الأوروبي يأمل في مرحلة ما أن يتم إجراء مثل هذه المحادثات بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق السلام في أوكرانيا».

ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي في أعقاب تصريحات أدلى بها كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن الدعوة إلى إعادة انخراط أوروبا في الحوار.

وكانت ميلوني دعت في مؤتمر صحفي سنوي في روما الجمعة الماضي الاتحاد الأوروبي إلى تعيين مبعوث خاص للتواصل مع روسيا وفتح حوار مباشر في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل الشهر الماضي إلى إطلاق حوار جديد مع الكرملين.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أمس، أن النرويج ستقدم حزمة دعم بقيمة 400 مليون دولار إلى أوكرانيا، يخصص نصفها لتلبية الاحتياجات العاجلة من الطاقة في فصل الشتاء والنصف الآخر لدعم الميزانية.