السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

مبعوث لترامب يعتزم زيارة جرينلاند

مبعوث لترامب يعتزم زيارة جرينلاند
16 يناير 2026 17:48

 قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جرينلاند إنه ​يعتزم زيارة الإقليم الدنمركي في مارس  وعبر عن ​اعتقاده أن ⁠التوصل ‌إلى اتفاق بشأن مستقبل الجزيرة ممكن.
وقال جيف لاندري في مقابلة ⁠مع قناة فوكس نيوز ⁠اليوم الجمعة، بينما كان وفد من مشرعين ​أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يستعد للقاء قادة من جرينلاند والدنمرك "أعتقد أن ​هناك صفقة يجب ‍أن تُبرم وستُبرم بمجرد أن تتضح الأمور".
وأضاف "الرئيس جاد. أعتقد ‍أنه وضع ⁠النقاط على ​الحروف. لقد أخبر الدنمرك بما يتطلع ​إليه، والآن الأمر ‍يتعلق بجعل وزير (الخارجية ماركو) روبيو ونائب الرئيس جيه.دي فانس يعقدان صفقة".

ترامب يعلن تشكيل «مجلس السلام» ودعم حكومة «التكنوقراط» في غزة
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته في شأن جرينلاند
المصدر: رويترز
دونالد ترامب
جرينلاند
