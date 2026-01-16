مبعوث لترامب يعتزم زيارة جرينلاند

قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جرينلاند إنه يعتزم زيارة الإقليم الدنمركي في مارس وعبر عن اعتقاده أن التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل الجزيرة ممكن.
وقال جيف لاندري في مقابلة مع قناة فوكس نيوز اليوم الجمعة، بينما كان وفد من مشرعين أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يستعد للقاء قادة من جرينلاند والدنمرك "أعتقد أن هناك صفقة يجب أن تُبرم وستُبرم بمجرد أن تتضح الأمور".
وأضاف "الرئيس جاد. أعتقد أنه وضع النقاط على الحروف. لقد أخبر الدنمرك بما يتطلع إليه، والآن الأمر يتعلق بجعل وزير (الخارجية ماركو) روبيو ونائب الرئيس جيه.دي فانس يعقدان صفقة".