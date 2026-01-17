الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً

اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
17 يناير 2026 20:47

ذكر مسؤولون أن فرق البحث مشطت اليوم السبت منطقة وعرة من التلال الجيرية في إقليم سولاويسي الجنوبية الإندونيسية، بعدما فقدت طائرة تقل 11 شخصاً الاتصال بمراقبي الحركة الجوية أثناء اقترابها من ماكاسار عاصمة الإقليم.
وقالت وزارة النقل إن الطائرة وهي من طراز (إيه.تي.آر 500-42) ذات المحرك التوربيني التي تشغلها شركة النقل الجوي الإندونيسية، كانت متجهة من جوكجاكرتا بجزيرة جاوة إلى مطار السلطان حسن الدين الدولي في ماكاسار عندما انقطع الاتصال فجأة.
وتركز البحث على جبال بانتيمورونج الجيرية وهي منطقة معروفة بتضاريسها الوعرة ونباتاتها الكثيفة ومحدودية الوصول البري إليها.
وذكرت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ أن الطائرة كانت تقل طاقما مكونا من ثمانية أفراد وثلاثة ركاب. وذكرت وزارة النقل أن الطائرة المسجلة برقم (بي.كيه-تي.إتش.تي) والمصنعة عام 2000 كانت في المرحلة الأخيرة من رحلتها عندما لاحظ المراقبون أنها لم تكن متوافقة مع مسار الاقتراب المحدد للمدرج.
وأصدر مراقبو الحركة الجوية تعليمات لتصحيح مسار الطائرة وإعادتها إلى مسار الهبوط الصحيح، وفقا لبيان صادر عنهم. وتم نشر فرق متعددة للبحث والإنقاذ، بدعم من مروحيات القوات الجوية والطائرات المسيرة ووحدات برية، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن بيان للمتحدثة باسم وزارة النقل، إنداه بورناما ساري.
وتزايدت الآمال بالعثور على حطام الطائرة بعدما أفاد متسلقو جبال في جبل بولوساراونج بالعثور على حطام متناثر، وشعار يتطابق مع علامات إندونيسيا إير ترانسبورت، إضافة إلى حرائق صغيرة لا تزال مشتعلة في موقع الحادث.

المصدر: د ب أ
