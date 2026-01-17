إندونيسيا: حرائق غابات في ثلاث مقاطعات

جاكرتا (وكالات)



تلقت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا تقارير عن نشوب حرائق غابات في ثلاث مقاطعات، وهي آتشيه ورياو وكاليمانتان الوسطى، بينما لا تزال أجزاء من البلاد تشهد موسم الأمطار. وتم الإبلاغ عن الحرائق لأول مرة في غرب أتشيه ولم يتم إخمادها بشكل كامل حتى الآن، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء أمس. وأثرت الحرائق في غرب أتشيه على حوالي 1.5 هكتار.

وتعرضت جهود مكافحة الحرائق لعراقيل بسبب الرياح القوية وقلة مصادر المياه البعيدة عن موقع الحرائق وتواصل فرق الإطفاء العمل لإخماد الحرائق وتبريد المنطقة المتضررة. وتم تنفيذ عمليات مكافحة الحرائق على الأرض من قبل فرق محلية مشتركة للسيطرة عليها ومنع انتشارها.

وفي سياق آخر، تجري السلطات الإندونيسية عملية بحث عن طائرة كانت تقل ثلاثة موظفين حكوميين وسبعة من أفراد الطاقم بعد فقدان الاتصال بها، بحسب ما أعلن مسؤولون أمس. وأفاد عناصر الإنقاذ بأن الطائرة التابعة لشركة «إندونيسيا إير ترانسبورت» أقلعت من يوجياكارتا وكانت متجهة إلى مدينة ماكاسار في جزيرة سولاويسي.

وأوضح وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية ساكتي واهيو ترينغغونو خلال مؤتمر صحفي أن ثلاثة موظفين في وزارته كانوا على متن الطائرة في مهمة لإجراء مراقبة جوية للموارد في المنطقة.