زيلينسكي: روسيا تجهز لهجمات ضخمة جديدة

كييف (وكالات)



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن تقارير الاستخبارات الأوكرانية تشير إلى أن روسيا تجهز لموجة جديدة من «الهجمات الضخمة» على البلاد، في وقت تسعى فيه أوكرانيا جاهدة للحفاظ على تشغيل شبكة الطاقة وسط طقس شتوي قارس.

وتابع زيلينسكي: «نتحدث بصراحة مع شركائنا - سواء عن صواريخ الدفاع الجوي أو الأنظمة التي نحتاج إليها بشدة»، مضيفاً أن الإمدادات غير كافية.

ودعا حلفاء البلاد إلى تسريع عمليات تسليم الأسلحة، مع تزايد تعرض البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لغارات جوية روسية. ومع انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر ليلاً، تسببت الهجمات الروسية المنهجية في أعطال واسعة في التيار الكهربائي ونظم التدفئة في أنحاء البلاد.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، أمس، إنه يتم حالياً عودة التدفئة المركزية في العاصمة الأوكرانية بشكل تدريجي بعد انقطاع دام أياماً عدة. وقال كليتشكو، في منشور له على «تليجرام» أمس، إنه لا يزال هناك نحو 50 من المباني المرتفعة دون تدفئة.

يشار إلى أنه بعد الغارة الجوية الروسية العنيفة التي استهدفت كييف في 9 يناير الجاري، تم قطع التدفئة المركزية في البداية عن 6000 مبنى سكني، أي نحو نصف السعة السكانية للعاصمة. وأضاف كليتشكو: «يعمل موظفو البلدية على مدار الساعة».

وتشهد كييف شتاء قارساً مع انخفاض درجات الحرارة إلى سالب 16 درجة مئوية في الليل. وتسببت الهجمات الروسية الممنهجة في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي والتدفئة في جميع أنحاء البلاد.

في الأثناء، وصل مفاوضون أوكرانيون إلى الولايات المتحدة لإجراء جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سلام محتملة للحرب، بحسب ما أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية الجديد، كيريلو بودانوف. وقال بودانوف، في منشور على تطبيق «تليجرام» أمس، إن وفده يضم أمين مجلس الأمن القومي رستم أوميروف والنائب البرلماني دافيد أراخاميا. وكتب بودانوف: «تحتاج أوكرانيا إلى سلام عادل، ونحن نعمل من أجل تحقيق هذه النتيجة».

وأوضح مسؤولون أن المناقشات ستركز على ضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا وعلى تنميتها الاقتصادية على المدى الطويل. وذكر بودانوف أن المبعوث الأميركي ستيف ويكوف، وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ووزير شؤون الجيش دانيال دريسكول، سيكونون أبرز المحاورين من الجانب الأميركي.

ميدانياً، ​قالت وزارة ‌الدفاع الروسية، أمس، ⁠إن ‌قواتها سيطرت على ⁠قريتي بريفيليا في ⁠منطقة دونيتسك الأوكرانية ​وبريلوكي في منطقة زابوريجيا.