الأخبار العالمية

المتحدثة باسم «أوتشا» لـ«الاتحاد»: مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إيواء طارئة في غزة

فلسطينيون قرب خيام تؤوي نازحين وسط عاصفة هوائية في مدينة غزة (رويترز)
18 يناير 2026 03:09

أحمد عاطف (غزة)

شددت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في فلسطين، أولغا تشيريفكو، على وجود توسع في نطاق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، لكن التقدم المحقق لا يزال يواجه تحديات جسيمة تحد من سرعة وكفاءة العمل الإنساني.
وذكرت تشيريفكو، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العوائق البيروقراطية والإدارية المستمرة، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال الإمدادات والمعدات، تعرقل القدرة على الاستجابة بالوتيرة المطلوبة، في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات الإنسانية مع اشتداد فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه رغم هذه الظروف، فإن فرق الإغاثة الإنسانية تواصل العمل على تخفيف حدة الأزمة، لكن الاستجابة ما زالت دون مستوى الاحتياجات الفعلية على الأرض.
وتوفيت، أمس، رضيعة فلسطينية جراء البرد القارس في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وغياب وسائل التدفئة داخل مناطق النزوح.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن الطفلة، البالغة من العمر 27 يوماً، فارقت الحياة نتيجة التعرض الشديد للبرد. وبحسب بيانات صحة غزة، ارتفعت حصيلة وفيات الأطفال جراء البرد داخل خيام النازحين إلى 8 منذ بداية موسم الشتاء الحالي.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن العاملين في مجال الإيواء أكدوا أن الخيام لا يمكن أن تشكل حلاً دائماً أو الخيار الوحيد للإيواء؛ نظراً لكونها توفر حماية مؤقتة، داعية لتسريع الانتقال نحو حلول أكثر استدامة. 
وقالت: «إن موجات الأمطار الأخيرة بددت جزءاً من المكاسب التي تحققت خلال فترة وقف إطلاق النار، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع لا يزالون بحاجة ماسة إلى مساعدات إيواء طارئة».
وأضافت أن العواصف الشتوية تسببت في إلحاق أضرار بمساحات التعلم المؤقتة وبالطرق الحيوية التي يعتمد عليها عمال الإغاثة لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع، مشددة على أن تدمير معدات حيوية بفعل الأعمال العدائية، إلى جانب القيود المستمرة على الاستيراد، يحدان بشكل كبير من القدرة على إعادة تأهيل البنية التحتية، واستعادة الخدمات الإنسانية المخطط لها.
وأفادت تشيريفكو بأن مشكلات تسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية تمثل بدورها تحدياً إضافياً، رغم الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المنظمات في مجال الاستجابة الإنسانية الشاملة.
وبحسب تقديرات «أوتشا»، فإن العواصف الشتوية التي ضربت قطاع غزة خلال ديسمبر الماضي أثرت على نحو 65 ألف أسرة، بعدما جرفت الرياح خياماً كاملة أو تسببت في تلفها، إضافة إلى تضرر الممتلكات الشخصية بفعل الأمطار الغزيرة.

