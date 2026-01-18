الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انهيارات ثلجية في النمسا تسفر عن وفيات

مشهد انهيار جليدي بالقرب من باد هوفغاستين، النمسا.
18 يناير 2026 13:04

قالت خدمات الإنقاذ الجبلي والشرطة إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ثلاثة انهيارات ثلجية في النمسا أمس السبت.
وقالت متحدثة باسم خدمة الإنقاذ الجبلي في سالزبورج: إن سبعة أشخاص طمرهم انهيار ثلجي بعد ظهر أمس على قمة فينستركوبف التي يبلغ ارتفاعها 2150 مترا في وادي جروسارل بولاية سالزبورج.
وذكرت خدمة الإنقاذ الجبلي أنه تم العثور على أربعة من أعضاء مجموعة التزلج متوفين، بينما أصيب الآخرون بجروح خطيرة. وفي وقت سابق من أمس السبت، لقت امرأة حتفها جراء انهيار ثلجي آخر في منطقة باد هوفجاستين.
وقالت الشرطة إن حادث انهيار ثلجي ثالث وقع في وقت لاحق من بعد ظهر أمس السبت في بلدية بوسترفالد في ولاية ستيريا. وكان سبعة متزلجين في المنطقة، عندما وقع انهيار ثلجي. وقالت الشرطة إن ثلاثة منهم لقوا حتفهم في مكان الحادث. 

أخبار ذات صلة
النمسا تقرر إرسل خبراء إضافيين لدعم تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة
الجليد يعطّل حركة النقل والرحلات الجوية في وسط أوروبا
المصدر: وكالات
انهيار جليدي
انهيار
النمسا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
اليوم 19:12
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 18:37
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
اليوم 17:16
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
اليوم 18:52
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
علوم الدار
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©